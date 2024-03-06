Обвал биткойна: монета упала в цене после взлета

Вчера биткойн достиг своего исторического максимума вырос в цене до 69 202 долларов за монету, превысив показатели ноября 2021 года. Однако уже 6 марта койн упал на 7%.

Что с ценой биткойна

На рост стоимости биткойна повлияли вливания денег инвесторами в криптопродукты, торгующиеся на спотовой бирже США, а также перспектива того, что глобальные процентные ставки могут упасть.

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Последнее стремительное ралли криптовалюты может иметь больше оснований, чем в 2021 году, ведь все больше институциональных инвесторов вкладывают деньги, которые могут помочь биткойну сохранить свои высокие позиции.

С октября биткойн вырос на 160%, из которых 44% пришлось на февраль. Эти показатели сильно контрастируют с 2022 годом, именно тогда крипторынок вошел в 18-месячную криптозиму наполненную рядом громких корпоративных банкротств и скандалов.

Биткойн, по сути, шел вверх в течение нескольких дней ... это нормально видеть небольшую фиксацию прибыли, когда какой-то актив растет так быстро,

– сказал Стив Сосник, главный стратег Interactive Brokers.

Чистые потоки в 10 крупнейших спотовых биткойн-фондов США достигли 2,2 миллиарда долларов за неделю, из которых более 2 миллиардов долларов попало в iShares Bitcoin Trust компании BlackRock.

Биткойн получил импульс от перспективы снижения Федеральной резервной системой процентных ставок в США. Это часто побуждает инвесторов перенаправлять капитал в активы, которые являются более прибыльными или волатильными.