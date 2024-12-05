Стоимость биткойна выросла до исторического максимума и превысила 100 000 долларов

В ночь с 4 на 5 декабря стоимость биткойна достигла нового исторического максимума. Теперь одна такая монета стоит более 100 тысяч долларов.

Почему биткоин так подорожал

Сегодняшнее подорожание связывают с новым назначением, которое сделал Трамп, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з WhiteBIT. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.

Речь идет о том, что в среду Трамп сообщил, что Пол Аткинс будет новым председателем Комиссии по ценным бумагам и биржам. Также в этот день чиновник Джером Пауэлл сделал заявление, где сравнил биткойн и золото.

Джером Пауэлл Председатель Федеральной резервной системы США Люди используют биткоин, как спекулятивный актив. Он как золото, только он виртуальный, он цифровой. Люди не используют его как форму платежа или средство сбережения. Он очень волатильный. Он не конкурент доллару, он действительно конкурент золоту.

Криптоаналитик Бретт Кноблаух из компании Cantor Fitzgerald связывает такое подорожание биткойна с политикой новоизбранного президента США и его администрации. Ведь Трамп обещал облегчить регулирование криптоиндустрии во время своей предвыборной кампании.

Обратите внимание! За месяц биткойн подорожал почти на 42%. Еще 5 ноября эта монета стоила ориентировочно 70 тысяч долларов.