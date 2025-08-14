Сколько сейчас стоит биткойн?

Биткойн достиг рекордного максимума, двигаясь вместе с ростом акций США, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Миллиард за сутки: Ethereum-ETF бьют все предыдущие рекорды

В среду вечером криптовалюта выросла до более 123 500 долларов, превысив предыдущий исторический максимум в 123 205 долларов, достигнутый 14 июля. А в ночь на 14 августа стоимость биткойна достигла 124 210 долларов.

Рекорд был установлен вскоре после того, как индекс S&P 500 закрылся на собственном историческом максимуме второй день подряд, продолжив летний рост.

После 7 утра 14 августа стоимость криптовалюты начала падать и по состоянию на 12:00 составляет 121 669 долларов.

Инфографика Binance по стоимости биткойна / скриншот 24 Канала

Почему вырос биткойн?

В течение большей части прошлого года цена биткойна неуклонно росла благодаря "благоприятному законодательному климату" в Вашингтоне, введенном Трампом.

Публичные компании, во главе со Strategy Майкла Сейлора, повысили спрос, следуя все более популярной корпоративной тактике накопления оригинальной криптовалюты.

Рыночная капитализация биткойна выросла примерно до 2,5 триллиона долларов, а Ether – почти до 575 миллиардов долларов, причем оба токена занимают около 70% всей криптовалютной торговли.