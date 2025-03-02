Как изменилась стоимость лекарств в Украине с 1 марта

В феврале Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о снижении цен на некоторые лекарства. Изменения вступают в силу с 1 марта.

Какие препараты подешевеют

В среднем выбранные препараты подешевеют на 30%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Кабмин.

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Эдем Адаманов Заместитель министра здравоохранения Украины Украинцы сразу почувствуют, что лекарства стали дешевле. Также, когда будет подписан закон президентом "внесение изменений о лекарственных средствах", у нас постепенно запускается на различные группы препаратов, в первую очередь на национальный перечень, потом на все рецептурные, а потом на все безрецептурные запускается внешнее реформирование.

Адаманов уточняет, что изменение цены будет происходить так:

будет происходить сравнение цен в соседних странах;

потом будет высчитываться средняя цена.

Выше определенного среднего значения лекарственное средство стоить в Украине не будет.

Напомним! Недавно Минздрав объявил о дальнейшем снижении цен на другие препараты. Их стоимость будет меняться, начиная с марта.