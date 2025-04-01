Сыновья Трампа создадут в США компанию по майнингу биткойнов

Сыновья Дональда Трампа, Эрик и Дональд-младший создают в США предприятие для майнинга биткойнов под названием American Bitcoin Corp. Предприятие открыли в сотрудничестве с компанией Hut 8.

Семья Трампа будет заниматься майнингом биткойнов

Как говорится в официальном сообщении от 31 марта, этот шаг означает серьезный выход семьи Трампа на рынок цифровых активов, передает 24 Канал со ссылкой на Hut8.

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Вновь созданная компания, в которой Hut 8 имеет контрольный пакет акций, будет заниматься добычей биткойнов и формированием резервов криптовалюты.

Проект возник после того, как Hut 8 приобрела основную часть American Data Centers Inc., основанной инвесторами, среди которых были сыновья Трампа.

Заметьте! После реорганизации эта структура получила название American Bitcoin Corp. В рамках сделки Hut 8 передала новой компании почти все свое оборудование для майнинга, оставив за собой 80% акций.

Руководство и реакция рынка

Во вновь созданной компании Эрик Трамп будет отвечать за стратегию, тогда как операционное управление поручено Мэтту Прусаку. После объявления о запуске American Bitcoin Corp акции Hut 8 выросли на 5,8%, хотя в целом с начала года их стоимость упала на 43%, что отражает общую волатильность в криптоиндустрии.

Обратите внимание! Эта инициатива не только укрепляет позиции Hut 8 в майнинге биткоинов, но и подчеркивает стремление семьи Трампа расширить свое присутствие в криптовалютной сфере, сотрудничая с опытными игроками рынка.