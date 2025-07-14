Новые условия торговли Украины с ЕС не одобрили пять стран

В ЕС готовят новое торговое соглашение, которое введут вместо тех условий, которые действовали до 6 июня. Однако некоторые страны выступили против соглашения и настаивают на изменениях.

Кто выступил против торгового соглашения?

Новое соглашение между ЕС и Украиной готовится на базе углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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Пять государств Европейского Союза недовольны новыми условиями – Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния.

Представители стран считают, новое торговое соглашение вместо завершившегося "торгового безвиза",, может дестабилизировать агрорынки Евросоюза. Поэтому на заседании Совета ЕС по сельскому хозяйству они подняли вопрос новых условий торговли с Украиной.

Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Кристоф Хансен напомнил, что "УВЗСТ 2016 года должна была быть пересмотрена уже в 2021 году, однако из-за войны России против Украины это стало невозможным".

Зато указанные пять государств продолжают настаивать на изменении уже согласованного с Украиной проекта внесения изменений в соглашение о УВЗСТ.

Что известно о торговом соглашении ЕС с Украиной?

Украина и ЕС достигли предварительного соглашения по экспорту украинской сельскохозяйственной продукции. Торговое соглашение также полностью учитывает чувствительность определенных сельскохозяйственных секторов, на которую обращали внимание государства-члены ЕС и фермеры.

Украина по новым правилам сможет завозить в ЕС больше продукции, чем до полномасштабного вторжения, однако меньше, чем в пиковые моменты во время действия "торгового безвиза".

Для чувствительных товаров, таких как яйца, сахар и пшеница, квоты увеличиваются, но остаются ниже исторических объемы торговли для обеспечения стабильности рынка ЕС. Для менее чувствительных продуктов квоты растут умеренно, а некоторые товары будут полностью либерализованы,

– объясняет суть договоренностей еврокомиссар по вопросам торговли и экономической безопасности Марош Шефчович.

Он выразил надежду, что соседние с Украиной государства – Польша, Венгрия, Словакия – снимут односторонние эмбарго, которые они накладывали на определенные категории украинской продукции.