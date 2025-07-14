Новые условия торговли Украины с ЕС не одобрили пять стран
- Пять стран ЕС – Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния – выступили против новых условий торговли с Украиной, опасаясь дестабилизации агрорынков.
- Новое соглашение позволит Украине поставлять больше продукции в ЕС, но с ограничениями на чувствительные товары, чтобы сохранить стабильность рынка ЕС.
В ЕС готовят новое торговое соглашение, которое введут вместо тех условий, которые действовали до 6 июня. Однако некоторые страны выступили против соглашения и настаивают на изменениях.
Кто выступил против торгового соглашения?
Новое соглашение между ЕС и Украиной готовится на базе углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".
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Пять государств Европейского Союза недовольны новыми условиями – Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния.
Представители стран считают, новое торговое соглашение вместо завершившегося "торгового безвиза",, может дестабилизировать агрорынки Евросоюза. Поэтому на заседании Совета ЕС по сельскому хозяйству они подняли вопрос новых условий торговли с Украиной.
Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Кристоф Хансен напомнил, что "УВЗСТ 2016 года должна была быть пересмотрена уже в 2021 году, однако из-за войны России против Украины это стало невозможным".
Зато указанные пять государств продолжают настаивать на изменении уже согласованного с Украиной проекта внесения изменений в соглашение о УВЗСТ.
Что известно о торговом соглашении ЕС с Украиной?
Украина и ЕС достигли предварительного соглашения по экспорту украинской сельскохозяйственной продукции. Торговое соглашение также полностью учитывает чувствительность определенных сельскохозяйственных секторов, на которую обращали внимание государства-члены ЕС и фермеры.
Украина по новым правилам сможет завозить в ЕС больше продукции, чем до полномасштабного вторжения, однако меньше, чем в пиковые моменты во время действия "торгового безвиза".
Для чувствительных товаров, таких как яйца, сахар и пшеница, квоты увеличиваются, но остаются ниже исторических объемы торговли для обеспечения стабильности рынка ЕС. Для менее чувствительных продуктов квоты растут умеренно, а некоторые товары будут полностью либерализованы,
– объясняет суть договоренностей еврокомиссар по вопросам торговли и экономической безопасности Марош Шефчович.
Он выразил надежду, что соседние с Украиной государства – Польша, Венгрия, Словакия – снимут односторонние эмбарго, которые они накладывали на определенные категории украинской продукции.