Торговый дефицит США вырос до рекордного уровня

Причиной является то, что компании и потребители спешили импортировать товары еще до того, как 6 июля вступят в силу масштабные глобальные пошлины, введенные Трампом, пишет 24 Канал со ссылкой на CNBC.

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Только импорт вырос на 23,3% с начала года и был на 17,8 миллиарда долларов выше только за прошлый месяц. Экспорт США в другие страны вырос значительно меньше – только на 500 миллионов долларов.

Пошлины Трампа, которые уже достигают более 145% в отношении Китая, должны вырасти менее чем за 65 дней после предыдущей паузы в их внедрении,

– говорится в материале.

Импорт потребительских товаров в марте вырос до исторического максимума, главным образом из-за значительного увеличения импорта фармацевтической продукции. Также наблюдался рост в таких категориях по сравнению с февралем:

одежда;

мебель;

ювелирные изделия;

бытовая техника;

текстиль.

Что происходит с ВВП страны?

ВВП США сократился на 0,3% в первом квартале из-за наибольшего влияния чистого экспорта – разницы между общим экспортом и общим импортом – за более чем полвека, по оценкам экономистов Wells Fargo. Другие части экономики также демонстрировали признаки замедления.

Потребительские расходы выросли на 1,8% в первом квартале. И это является самым слабым темпом с середины 2023 года.

Обратите внимание! Экономисты ожидают, что импорт начнет замедляться во втором квартале, что должно позволить ВВП вернуться к положительной динамике. Но некоторые аналитики, в частности из Goldman Sachs, оценивают вероятность рецессии в течение следующих 12 месяцев в 45%.