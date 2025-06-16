Медиакомпания Трампа подала заявку на запуск криптобиржи

Компания Trump Media & Technology Group подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на запуск биржевого инвестиционного фонда. Он будет инвестировать в Bitcoin & Ethereum –две крупнейшие криптовалюты.

Trump Media подала заявку на запуск биржевого инвестиционного фонда

Это уже вторая заявка на запуск криптовалютного ETF от социальной сети, связанной с президентом Трампом, менее чем за две недели, сообщает 24 Канал на Reuters.

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В случае одобрения, Truth Social Bitcoin ETF и Truth Social Bitcoin & Ethereum ETF присоединятся к насыщенному и конкурентному рынку. Там в частности доминирует BlackRock – их фонд iShares Bitcoin ETF имеет активы на сумму 72,5 миллиарда долларов.

В тексте отмечается, что в поданной заявке не указан размер комиссионных сборов. Trump Media также еще не объявила сборы для предыдущего Bitcoin-ETF.

Для сравнения, подобные продукты обычно имеют комиссию на уровне 0,12%,

– пишет Reuters.

Последняя заявка содержит четкое соотношение распределения между Bitcoin и Ethereum. Заявитель – компания Yorkville America Digital – указала, что на начальном этапе планирует держать три биткоина на каждый токен Ethereum в ETF.

Обратите внимание! Суи Чанг, генеральный директор и председатель CF Benchmarks, отметил, что вероятно, что фонд будет ориентирован непосредственно на частных инвесторов, а это может привлечь внимание так же как сторонники iPhone покупают акции Apple.