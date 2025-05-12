Трамп стремится заставить фармкомпании снизить цены на лекарства до 80%

Президент США Дональд Трамп планирует заставить фармацевтические компании снизить цены на лекарства. Трамп заявил, что подпишет указ, который "почти немедленно" снизит цены на лекарства на "30 до 80 %".

Трамп стремится снизить цены на лекарства до 80%

Президент США добавил, что Вашингтон внедрит политику “лучшей цены”, согласно которой страна будет платить за лекарства столько же, сколько страна, которая платит самую низкую цену в мире, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Акции европейских и азиатских фармацевтических компаний в понедельник упали. Дело в том, что инвесторы готовятся к возможным убыткам в отрасли. Индекс Stoxx для европейских фармацевтических и биотехнологических компаний снизился почти на 4%.

Что происходит с акциями фармкомпаний? Индекс Stoxx для европейских фармацевтических и биотехнологических компаний снизился почти на 4%. В частности акции датской Novo Nordisk, производителя лекарств против диабета и ожирения Wegovy и Ozempic, подешевели на 4%. Швейцарская Roche и британско-шведская AstraZeneca потеряли более 3%. В Южной Корее Samsung Biologics снизился на 4,7%, а SK Biopharmaceuticals – на 2,1%. В Индии акции Sun Pharmaceutical Industries упали более чем на 3,5%.

Трамп уже пытался реализовать подобную инициативу во время своего первого президентского срока, но потерпел поражение из-за сильного сопротивления со стороны фармацевтической индустрии,

– пишет FT.

В воскресенье Трамп намекнул, что на этот раз не позволит влиянию фармсектора заблокировать изменения. И это даже несмотря на то, что крупные фармацевтические корпорации и отраслевые ассоциации делали пожертвования на его инаугурацию.

Предвыборные взносы могут творить чудеса, но не со мной и не с Республиканской партией. Мы сделаем правильное дело – то, за что демократы боролись годами,

– заявил президент Соединенных Штатов.

Какова реакция фармкомпаний

В ответ на предложенный указ, отраслевое лобби PhRMA заявило, что "любое государственное регулирование цен вредит американским пациентам". В организации добавили, что "чтобы снизить цены на лекарства, нужно разобраться с растущей долей расходов, идущих на посредников".

Эта группа была одной из нескольких организаций, которые подали в суд на предыдущую администрацию Трампа из-за попыток ограничить цены на лекарства,

– объяснили в FT.

Что делала с ситуацию администрация Байдена? В свое время администрация Джо Байдена отменила эти предложения. Администрация включила положение о переговорах по ценам на лекарства в закон о снижении инфляции (Inflation Reduction Act), что касалось 10 конкретных препаратов и должно было сэкономить около 100 миллиардов долларов за 10 лет, что спровоцировало ряд судебных исков со стороны фармкомпаний, но большинство из них оказались неудачными.

Фармацевтическая отрасль развернула кампанию по дискредитации инициативы, утверждая, что такие схемы сдерживают инновации и уменьшают инвестиции в исследования. Однако Трамп отверг эти утверждения.

Фармкомпании годами говорили, что виноваты во всем расходы на исследования и разработки, и что все эти расходы – ни для чего, за счет "лохов" в Америке, ТОЛЬКО. Наконец нашу страну будут справедливо ставить в один ряд с другими,

– написал Дональд Трамп.

Важно! СМИ сообщают, что чиновники Белого дома пытаются включить положение о снижении цен на лекарства в рассматриваемый сейчас бюджет,, но столкнулись с сопротивлением со стороны высокопоставленных республиканцев.