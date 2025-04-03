Детали передает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

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Президент США держал в руках и показывал на камеру таблицы пошлин. Там было детализировано, сколько будут платить те или иные страны.

Базовая ставка – это 10%. Именно столько с 5 апреля должна платить Украина. Это не является карательной ставкой, как для других стран, но это означает, что Трамп не делает исключений для Украины. К тому же пошлина может стать дополнительным рычагом влияния на Киев в переговорах.

Конкретно для экономики нашего государства решение Трампа будет означать, что украинские товары будут дороже на американском рынке. Это снизит нашу конкурентоспособность.

Напротив каждой страны было две колонки. В первой – цифры, сколько пошлин против США ввела страна, во второй – какие "взаимные" (или зеркальные) тарифы вводит Америка против этой страны.

Что касается Украины, то в первой колонке также была цифра 10%.

Аналитики уже заметили, что цифры первой колонки взяты с потолка. Да и вообще есть большие вопросы к списку.

Например, в нем нет России – ни среди стран, которые должны уплатить 10%, ни среди тех, на кого наложили более жесткие ограничения.

Вероятно, против России введут базовую ставку в 10%. Но все равно отсутствие ее в списке стран мира удивляет.

Соединенные Штаты вводят пошлины и против врагов, и против союзников. Например, Израиль должен заплатить 17%.

В списке отдельно вывели Китай и Тайвань с 34% и 32% пошлин соответственно.

Камбоджа должна будет платить целых 49%, Бангладеш – 37%, Сербия – 37%, Южная Корея – 25%, Япония – 24%, Евросоюз – 20%, Великобритания – 10%.

По словам Трампа, Мексика, Канада и Австралия – это худшие страны. Впрочем, в списке указано, что против Австралии будут действовать 10-процентные пошлины, а Канады и Мексики в перечне нет. Потому что для них уже действуют тарифы в 25%.

Судя по всему, цифры еще будут корректировать. Уже есть данные, что КНР заставят платить больше – скорее всего, к старым 20% добавят новые 34%. Это подтвердила пресс-секретарь Белого дома.

Поэтому может быть, что остальное в списке – тоже дополнительные тарифы.