Детали передает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

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Зачем Трамп ввел пошлины против Украины

Президент США держал в руках и показывал на камеру таблицы пошлин. Там было детализировано, сколько будут платить те или иные страны.

Базовая ставка – это 10%. Именно столько с 5 апреля должна платить Украина. Это не является карательной ставкой, как для других стран, но это означает, что Трамп не делает исключений для Украины. К тому же пошлина может стать дополнительным рычагом влияния на Киев в переговорах.

Конкретно для экономики нашего государства решение Трампа будет означать, что украинские товары будут дороже на американском рынке. Это снизит нашу конкурентоспособность.

Как определяли ставку пошлины

Напротив каждой страны было две колонки. В первой – цифры, сколько пошлин против США ввела страна, во второй – какие "взаимные" (или зеркальные) тарифы вводит Америка против этой страны.

Что касается Украины, то в первой колонке также была цифра 10%.

Аналитики уже заметили, что цифры первой колонки взяты с потолка. Да и вообще есть большие вопросы к списку.

Например, в нем нет России – ни среди стран, которые должны уплатить 10%, ни среди тех, на кого наложили более жесткие ограничения.

Вероятно, против России введут базовую ставку в 10%. Но все равно отсутствие ее в списке стран мира удивляет.

Другие странные моменты в списке пошлин Трампа

Соединенные Штаты вводят пошлины и против врагов, и против союзников. Например, Израиль должен заплатить 17%.

В списке отдельно вывели Китай и Тайвань с 34% и 32% пошлин соответственно.

Камбоджа должна будет платить целых 49%, Бангладеш – 37%, Сербия – 37%, Южная Корея – 25%, Япония – 24%, Евросоюз – 20%, Великобритания – 10%.

По словам Трампа, Мексика, Канада и Австралия – это худшие страны. Впрочем, в списке указано, что против Австралии будут действовать 10-процентные пошлины, а Канады и Мексики в перечне нет. Потому что для них уже действуют тарифы в 25%.

Судя по всему, цифры еще будут корректировать. Уже есть данные, что КНР заставят платить больше – скорее всего, к старым 20% добавят новые 34%. Это подтвердила пресс-секретарь Белого дома.

Поэтому может быть, что остальное в списке – тоже дополнительные тарифы.