Каждый седьмой американец купил мемкоин Трампа
14% американцев купили себе мемкоин $TRUMP. При этом, 80% от всех инвесторов получили в результате этого приобретения прибыль.
Как появление $TRUMP и $MELANIA повлияло на крипторынок
42% американцев, купивших токены $TRUMP и $MELANIA инвестировали в криптовалюту впервые, сообщает 24 Канал со ссылкой на опрос компаний NFTEvening и Storible.
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Интересно, что токен $TRUMP приобрело втрое больше людей чем $MELANIA. Это свидетельствует о том, что инвесторы вкладывали средства в мемкоин, который был популярнее в СМИ.
Не все инвесторы смогли получить прибыль с токенов:
- 81% опрошенных получили прибыль от покупки $TRUMP;
- 86% – от $MELANIA.
Последствия появления этих мемкоинов пока что оценить сложно. Большинство американцев – 55%, выразили скептицизм, в отношении токенов. По мнению граждан, супруги Трамп используют свое политическое влияние, чтобы формировать динамику на крипторынке.
Обратите внимание! 75% респондентов считают, что мемкоин $TRUMP негативно повлияет на рынок крипты.