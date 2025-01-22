Каждый седьмой американец купил мемкоин Трампа

14% американцев купили себе мемкоин $TRUMP. При этом, 80% от всех инвесторов получили в результате этого приобретения прибыль.

Как появление $TRUMP и $MELANIA повлияло на крипторынок

42% американцев, купивших токены $TRUMP и $MELANIA инвестировали в криптовалюту впервые, сообщает 24 Канал со ссылкой на опрос компаний NFTEvening и Storible.

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Интересно, что токен $TRUMP приобрело втрое больше людей чем $MELANIA. Это свидетельствует о том, что инвесторы вкладывали средства в мемкоин, который был популярнее в СМИ.

Не все инвесторы смогли получить прибыль с токенов:

81% опрошенных получили прибыль от покупки $TRUMP;

86% – от $MELANIA.

Последствия появления этих мемкоинов пока что оценить сложно. Большинство американцев – 55%, выразили скептицизм, в отношении токенов. По мнению граждан, супруги Трамп используют свое политическое влияние, чтобы формировать динамику на крипторынке.

Обратите внимание! 75% респондентов считают, что мемкоин $TRUMP негативно повлияет на рынок крипты.