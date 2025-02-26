В Украине подешевеют лекарства: в Минздраве объяснили на какие препараты снизится цена
В Украине подешевеют лекарства. Снижение цены произойдет из-за договоренностей Минздрава с фармацевтическими компаниями.
Когда подешевеют лекарства в Украине
Удешевление лекарств должно начаться в марте, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минздрав.
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Напомним! В Минздраве состоялась встреча министра Виктора Ляшко с представителями украинских производителей фармацевтической продукции. Во время этого собрания происходило обсуждение пошагового плана снижения цен на препараты. Речь идет о лекарствах, не входящих в ТОП-100.
Цена снизится на почти 100 препаратов, среди них есть:
- обезболивающие;
- антибиотики;
- анестетики;
- жаропонижающие;
- противоэпилептические;
- сорбенты;
- противокашлевые и так далее.
Более 70 лекарственных средств из указанного перечня входят в Национальный перечень лекарственных средств. А еще 35 – это рецептурные препараты.
Какие препараты станут дешевле в марте / Фото Минздрава
Подешевеют ли лекарства в 2025 году / Фото Минздрава
Обратите внимание! С полным перечнем лекарств вы можете ознакомиться по ссылке.