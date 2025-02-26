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26 февраля, 14:32
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В Украине подешевеют лекарства: в Минздраве объяснили на какие препараты снизится цена

Анастасия Зорик

В Украине подешевеют лекарства. Снижение цены произойдет из-за договоренностей Минздрава с фармацевтическими компаниями.

Когда подешевеют лекарства в Украине

Удешевление лекарств должно начаться в марте, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минздрав.

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Напомним! В Минздраве состоялась встреча министра Виктора Ляшко с представителями украинских производителей фармацевтической продукции. Во время этого собрания происходило обсуждение пошагового плана снижения цен на препараты. Речь идет о лекарствах, не входящих в ТОП-100.

Цена снизится на почти 100 препаратов, среди них есть:

  • обезболивающие;
  • антибиотики;
  • анестетики;
  • жаропонижающие;
  • противоэпилептические;
  • сорбенты;
  • противокашлевые и так далее.

Более 70 лекарственных средств из указанного перечня входят в Национальный перечень лекарственных средств. А еще 35 – это рецептурные препараты.


Какие препараты станут дешевле в марте / Фото Минздрава

Подешевеют ли лекарства в 2025 году / Фото Минздрава

Обратите внимание! С полным перечнем лекарств вы можете ознакомиться по ссылке.