До 900 мегаватт: Украина увеличила экспорт электроэнергии в ЕС
- Максимальная мощность экспорта электроэнергии из Украины и Молдовы в ЕС увеличена до 900 мегаватт.
- Изменения будут способствовать балансировке энергосистемы и предоставлению дополнительных доходов украинским электростанциям.
Максимальная мощность экспорта электроэнергии из Украины и Молдовы увеличилась. Она выросла до 900 мегаватт.
Экспорт электроэнергии из Украины увеличили
Это результат сотрудничества между операторами системы передачи, входящих в EE CCR и Региональным координационным центром TSCnet, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики Украины.
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Увеличение максимальной мощности экспорта – важный шаг, который облегчит балансировку украинской энергосистемы,
– сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Согласно его словам, это также позволит украинским электростанциям получить дополнительную прибыль. Поэтому они смогут направить дополнительные ресурсы на ликвидацию последствий российских обстрелов и подготовку к зиме.
Галущенко в частности добавил, что экспорт электроэнергии из Украины осуществляется исключительно в условиях профицита мощности в энергосистеме.
Срок действия нового лимита – до 1 августа, поскольку в дальнейшем максимальная экспортная мощность будет пересматриваться ежемесячно. В процессе еженедельной оценки состояния сети – величину экспорта может быть скорректировано, в соответствии с требованиями операционной безопасности,
– пояснил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко.
С 1 мая максимальная мощность экспорта электроэнергии из Украины и Молдовы в страны ЕС составляла 650 мегаватт.
Обратите внимание! Отныне решение о разрешенной мощности экспорта в ЕС из зоны Украина – Молдова будет рассчитываться операторами системы передачи, входящих в Регион расчета пропускной способности Восточной Европы.