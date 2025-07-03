До 900 мегаватт: Украина увеличила экспорт электроэнергии в ЕС

Максимальная мощность экспорта электроэнергии из Украины и Молдовы увеличилась. Она выросла до 900 мегаватт.

Экспорт электроэнергии из Украины увеличили

Это результат сотрудничества между операторами системы передачи, входящих в EE CCR и Региональным координационным центром TSCnet, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

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Увеличение максимальной мощности экспорта – важный шаг, который облегчит балансировку украинской энергосистемы,

– сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Согласно его словам, это также позволит украинским электростанциям получить дополнительную прибыль. Поэтому они смогут направить дополнительные ресурсы на ликвидацию последствий российских обстрелов и подготовку к зиме.

Галущенко в частности добавил, что экспорт электроэнергии из Украины осуществляется исключительно в условиях профицита мощности в энергосистеме.

Срок действия нового лимита – до 1 августа, поскольку в дальнейшем максимальная экспортная мощность будет пересматриваться ежемесячно. В процессе еженедельной оценки состояния сети – величину экспорта может быть скорректировано, в соответствии с требованиями операционной безопасности,

– пояснил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

С 1 мая максимальная мощность экспорта электроэнергии из Украины и Молдовы в страны ЕС составляла 650 мегаватт.

Обратите внимание! Отныне решение о разрешенной мощности экспорта в ЕС из зоны Украина – Молдова будет рассчитываться операторами системы передачи, входящих в Регион расчета пропускной способности Восточной Европы.