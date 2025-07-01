Украина существенно увеличила объемы продаж электроэнергии

Украина увеличила экспорт электроэнергии в июне текущего года. Сейчас он в 2,5 раза больше, чем в предыдущем месяце.

Экспорт электроэнергии из Украины

Экспорт увеличен до более 237 тысяч мегаватт в час, пишет 24 Канал со ссылкой на мониторинг ExPro Electricity.

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Больше всего за месяц вырос экспорт в Венгрию – с 34 до 122 тысяч мегаватт в час. Однако в целом поставки электроэнергии выросли по всем направлениям.

Обратите внимание! В июне прошлого года экспорт электроэнергии отсутствовал.

Что происходит с импортом электроэнергии

В частности импорт электроэнергии вырос на 5%, если сравнивать с маем – до 203,8 тысячи мегаватт в час.

Поставки выросли из Венгрии и Словакии. В то же время по другим направлениям (речь идет о Польше, Румынии, Молдову) – сократились.

Когда в Украине был рекордный импорт электроэнергии? Импорт электроэнергии сократился более чем в 4 раза по сравнению с июнем 2024 года. Именно в июне прошлого года был рекордный импорт – 858 тысяч мегаватт в час.

Важно! По итогам июня 2025 года Украина является нетто-экспортером впервые с октября 2023, а объемы экспорта вернулись на уровень осени 2022 года до начала атак на энергетическую инфраструктуру.