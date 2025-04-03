Удалось выйти на положительную динамику: в Украине снова растет экспорт

В марте текущего года Украина экспортировала товаров на более 3,6 миллиарда долларов. Это на 4,5% больше, чем в марте прошлого года.

В Украине возобновился рост экспорта

Кроме того, это на 18% больше, чем в феврале 2025 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Минэкономики Украины.

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Несмотря на сокращение экспорта в первые два месяца года, в марте нам удалось выйти на положительную динамику. Существенный рост экспорта в марте по сравнению с февралем текущего года стал возможным благодаря увеличению поставок агропродукции, железной руды и продукции металлургической отрасли,

– сказал заместитель Министра экономики Украины – Торговый представитель Украины Тарас Качка.

Экспорт чугуна, по сравнению с февралем, увеличился более чем в 13,4 раза (на 110 миллионов долларов). Экспорт семян подсолнечника вырос в марте в 11,5 раза (это на 15,9 миллиона долларов). Поставки жмыха стали больше на 80,3% (на 35,8 миллиона долларов). В то же время поставки подсолнечного масла выросло на 39,2% (на 141,6 миллиона долларов). Это позволило увеличить физические объемы экспорта до уровня 9,98 миллиона тонн. А это на 15,9% больше, чем в феврале этого года.

Более того, в марте экспорт морским транспортом (по сравнению с февралем текущего года) вырос на 24,7% в денежном эквиваленте и на 17% – в весе. Экспорт по железной дороге увеличился на 16,8% – в деньгах, и на 15,1% – в весе.

По предварительным данным, экспорт товаров с начала года достиг почти 9,9 миллиарда долларов. И несмотря на снижение физического веса украинского экспорта, увеличивается его денежная стоимость.

Так в марте прошлого года мы экспортировали почти 11,9 миллиона тонн на сумму 3,46 миллиарда долларов, а в марте этого года – 9,9 миллиона тонн на 3,62 миллиарда долларов. Таким образом постепенно растет доля товаров с большей добавленной стоимостью, а это значит, что украинская перерабатывающая промышленность успешно преодолевает препятствия в своем развитии в результате войны и выходит на внешние рынки,

– пояснил Тарас Качка.

Больше всего в марте Украина экспортировала по стоимости:

кукурузу (514,4 миллиона долларов или 2,4 миллиона тонн);

масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое (503 миллиона долларов или 441 тысячи тонн;)

пшеницу (253,9 миллиона долларов или 1,1 миллиона тонн);

железную руду и концентраты (238,4 миллиона тонн или 2,9 миллиона тонн).

соевые бобы (150,2 миллиона долларов или 369,2 тысячи тонн);

провода изолированные (124,6 миллиона долларов или 6,5 тысяч тонн);

чугун (118,9 миллиона долларов или 300,9 тысячи тонн).

Больше всего украинские производители экспортировали товаров в такие страны:

Польшу (407,7 миллиона долларов); Турцию (294,3 миллиона долларов); Италию (231,8 миллиона долларов); Германии (196,3 миллиона долларов); Китая (189,4 миллиона долларов); Испании (185,7 миллиона долларов).

Заметьте! В то же время Евросоюз остается ключевым торговым партнером Украины. А в марте в страны ЕС Украина экспортировала товаров на 2,04 миллиарда долларов (на 6,1% больше, чем в феврале).