Выплаты по 50 000 гривен для детей

Она предусматривается для детей, которые будут возвращаться после депортации, принудительного перемещения или с временно оккупированных территорий, передает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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Деньги должны помочь родителям или другим законным представителям создать надлежащие условия для адаптации и реинтеграции ребенка в Украине. Чтобы ее получить, следует обратиться в Государственную службу по делам детей.

В частности для каждого ребенка составляется индивидуальный план возвращения и поддержки. Он охватывает три пакета помощи: краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную.

В зависимости от своих потребностей, ребенок может получать такие услуги:

социальные;

медицинские;

психологические;

реабилитационные;

юридические.

Также поддержку может получать семья ребенка или происходить устройство ребенка в семейную форму воспитания при отсутствии семьи,

– пишут в ведомстве.

Важно! Денежная помощь не влияет на размер других социальных выплат или субсидий.