Выплаты по 50 000 гривен для детей
Она предусматривается для детей, которые будут возвращаться после депортации, принудительного перемещения или с временно оккупированных территорий, передает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.
Читайте также Почему ВПЛ могут потерять помощь от государства в июне 2025 года
Деньги должны помочь родителям или другим законным представителям создать надлежащие условия для адаптации и реинтеграции ребенка в Украине. Чтобы ее получить, следует обратиться в Государственную службу по делам детей.
В частности для каждого ребенка составляется индивидуальный план возвращения и поддержки. Он охватывает три пакета помощи: краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную.
В зависимости от своих потребностей, ребенок может получать такие услуги:
- социальные;
- медицинские;
- психологические;
- реабилитационные;
- юридические.
Также поддержку может получать семья ребенка или происходить устройство ребенка в семейную форму воспитания при отсутствии семьи,
– пишут в ведомстве.
Важно! Денежная помощь не влияет на размер других социальных выплат или субсидий.