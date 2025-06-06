В Украине ввели новые выплаты: некоторые дети смогут получить по 50 000 гривен

В Украине ввели единовременную денежную помощь. Размер выплаты составляет 50 000 гривен для каждого ребенка.

Выплаты по 50 000 гривен для детей

Она предусматривается для детей, которые будут возвращаться после депортации, принудительного перемещения или с временно оккупированных территорий, передает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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Деньги должны помочь родителям или другим законным представителям создать надлежащие условия для адаптации и реинтеграции ребенка в Украине. Чтобы ее получить, следует обратиться в Государственную службу по делам детей.

В частности для каждого ребенка составляется индивидуальный план возвращения и поддержки. Он охватывает три пакета помощи: краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную.

В зависимости от своих потребностей, ребенок может получать такие услуги:

социальные;

медицинские;

психологические;

реабилитационные;

юридические.

Также поддержку может получать семья ребенка или происходить устройство ребенка в семейную форму воспитания при отсутствии семьи,

– пишут в ведомстве.

Важно! Денежная помощь не влияет на размер других социальных выплат или субсидий.