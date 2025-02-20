Какие убытки нанесены "Укрнафте"

19 февраля государственная "Укрнафта" продала 9 миллионов кубометров газа по цене 17 500 гривен за 1 000 кубометров, сообщает 24 Канал со ссылкой на бывшего директора Оператора ГТС Сергея Макогона.

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Это почти вдвое дешевле, чем рыночная стоимость на торгах АО "Укртрансгаза" в тот же день, что составляла 31 000 гривен. Согласно расчетам, разница в стоимости составляет 13 500 гривен за одну тысячу кубометров, что в итоге привело к потерям государственной компании в размере 121 миллион гривен.