Украина увеличила экспорт товаров на 4,5% в марте

В марте 2025 года объемы украинского экспорта выросли на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 3,62 миллиарда долларов. По сравнению с февралем текущего года экспорт вырос еще заметнее - на 18%.

Как изменился экспорт Украины

После снижения показателей в январе и феврале, в марте экспорт продемонстрировал положительную динамику, передает 24 Канал со ссылкой на издание "Интерфакс-Украина".

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Основными факторами роста экспорта стали активные поставки аграрной продукции, железной руды и металлургической продукции.

По предварительным подсчетам, общий объем экспорта за первый квартал 2025 года составляет около 9,9 миллиарда долларов. Для сравнения, за весь прошлый год этот показатель превысил 10 миллиардов долларов. Данные по импорту товаров в марте пока не обнародованы.

Заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка отмечает, что несмотря на снижение физического веса украинского экспорта, увеличивается его денежная стоимость.

Тарас Качка Заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Так в марте прошлого года мы экспортировали почти 11,9 млн тонн, а в марте этого года – 9,98 миллиона тонн. Таким образом постепенно растет доля товаров с большей добавленной стоимостью, а это значит, что украинская перерабатывающая промышленность успешно преодолевает препятствия в своем развитии в результате войны и выходит на внешние рынки.

Что больше всего экспортировала Украина в марте 2025 года

По данным Министерства экономики, в марте Украина больше всего экспортировала такие товары (по стоимости):

Кукуруза – 514,4 миллиона долларов (2,4 миллиона тонн);

Подсолнечное, сафлоровое или хлопковое масло – 503 миллиона долларов (441 тысячу тонн);

Пшеница – 253,9 миллиона долларов (1,1 миллиона тонн);

Железная руда и концентраты – 238,4 миллиона долларов (2,9 миллиона тонн);

Соевые бобы – 150,2 миллиона долларов (369,2 тысячи тонн);

Изолированные провода – 124,6 миллиона долларов (6,5 тысячи тонн);

Чугун – 118,9 миллиона долларов (300,9 тысячи тонн).

Основные страны, куда экспортировали украинскую продукцию в марте: