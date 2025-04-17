Что с уровнем учетной ставки

Во время пресс-брифинга глава Нацбанка Андрей Пышный заявил, что решение о сохранении учетной ставки не только будет способствовать устойчивости рынка валют, но и сохранит контроль над инфляционными ожиданиями и постепенно замедлять инфляцию до 5%, передает 24 Канал.

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Андрей Пышный Председатель Национального банка Украины Учитывая значительный уровень неопределенности, что в последние месяцы только усилился, НБУ гибко реагировать на изменения в балансе рисков для ценовой динамики и инфляционных ожиданий.

Пышный добавил, что НБУ будет готов принять дополнительные монетарные меры в случае дальнейшего усиления рисков для ценовой динамики и инфляционных ожиданий.

Напоминаем! В декабре 2024 регулятор поднял ставку до 13,5% в ответ на развитие инфляционных процессов, а в январе 2025 года – до 15,5%.