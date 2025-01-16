Что известно о программе

Программа предусматривает выплату 1 500 гривен в квартал, что эквивалентно 500 гривнам в месяц, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минветеранов.

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Министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова объяснила, что инициатива направлена на поддержку ветеранов в возвращении к активному образу жизни.

Программа реализуется в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации.

Наталья Калмыкова Министр по делам ветеранов Украины Совместно с Минцифрой мы запускаем государственную программу финансовой помощи, которая будет способствовать возвращению наших ветеранов и ветеранок к активной жизни. Уже в январе вы можете получить на свои банковские счета 1 500 гривен на посещение спортзалов, бассейнов и других учреждений физической культуры и спорта.

Как оформить выплату

Участники боевых действий и ветераны с инвалидностью вследствие войны могут подать заявку на получение средств через приложение Дія. Для участия в программе необходимо подать заявление до 20 числа первого месяца каждого квартала. Средства будут зачисляться автоматически на специальный счет.

Как устанавливали сумму компенсации Помощь в размере 500 гривен в месяц является частичной компенсацией стоимости спортивных абонементов. По словам министра, этот формат был выбран сознательно. Министр отметила, что в районных центрах 500 гривен вполне покроют стоимость абонемента. В Киеве же, где цена абонемента может достигать около 2 тысяч гривен, программа будет компенсировать примерно половину расходов.

Наталья Калмыкова отметила, что программа имеет экспериментальный характер и до конца года рассчитана на участие 100 тысяч ветеранов. Общий бюджет программы составляет 600 миллионов гривен.