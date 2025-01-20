Как выглядит мемкоин Дональда и Мелании Трамп

Накануне своей инаугурации, Дональд Трамп запустил собственный мемкоин. В частности собственный криптопроект запустила и жена новоизбранного президента Мелания Трамп.

Что такое мемкоин Трампа

Токен создан "для празднования лидерства Дональда Трампа", пишет 24 канал со ссылкой на в социальную сеть X.

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Так мемкоин Трампа - это новый криптовалютный токен. Он создан на блокчейне Solana и сочетает в себе элементы как цифровых активов, так и социального движения.

Мемкоин Мелании Трамп

Уже в воскресенье, 19 января, за сутки до инаугурации, мир узнал о мемкоине от первой леди США – Мелании Трамп – $MELANIA. Токен также создали на блокчейне Solana.

СМИ пишут, что команда Мелании Трамп зарезервировала 35% объема токенов. Они будут оставаться заблокированными в течение первых 30 дней.

Как выглядят мемкоины Дональда и Мелании Трамп

Мемкоины семьи Трампов можно увидеть в соцсети X. Именно через эту соцсеть супругам сообщили о создании собственных криптовалют.

Что еще известно о мемкоинах супругов Трампов

Токер Дональда Трампа начал расти в цене достаточно стремительно после объявления о его появлении. Так еще до утра субботы, 18 января, за два дня до инаугурации, мемкоин подорожал на 300%. Однако криптовалюта росла и в течение всех выходных.

Интересно! Криптовалюта Мелании Трамп же за первые 30 минут после запуска достигла рыночной капитализации в 4 миллиарда долларов. Более того, ее мемкоин Мелании в день запуска обвалил цену токена ее мужа на 40%.