Как малообеспеченным семьям оформить выплаты от государства

Малообеспеченные семьи имеют право получать помощь от государства. Это возможно при условии, когда среднемесячный доход семьи меньше прожиточного минимума для них.

Кто имеет право на получение помощи

Получать выплаты могут члены семьи заявителя, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дію.

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В состав малообеспеченной семьи заявителя включаются:

муж;

жена;

родные и усыновленные дети в возрасте до 18 лет;

родные и усыновленные дети в возрасте до 18 лет; дети, которые учатся на дневной форме получения образования в учреждениях общего среднего, профессионального, профессионального предвысшего, высшего образования до достижения 23 лет и не имеют собственных семей;

неженатые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы, проживающие вместе с родителями;

нетрудоспособные родители мужа и жены, которые проживают вместе с ними и находятся на их иждивении в связи с отсутствием собственных доходов;

лицо, проживающее вместе с одиноким лицом с инвалидностью I группы и ухаживающее за ним;

женщина и мужчина, которые не состоят в браке, но проживают одной семьей и имеют общих детей.

Какие выплаты предусмотрены для малообеспеченных семей

Размер государственной социальной помощи определяется как разница между прожиточным минимумом для семьи и среднемесячным совокупным доходом малообеспеченной семьи.

Максимальный размер государственной социальной помощи не может превышать размера прожиточного минимума для малообеспеченной семьи. Уровень обеспечения прожиточного минимума в 2025 году:

для трудоспособного лица: 60% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (1 816,80 гривен)

для лиц, утративших трудоспособность, и лиц с инвалидностью: 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (2 361 гривны)

для детей: 145% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста: до 6 лет – 3 716,35 гривен; от 6 до 18 лет – 4 634,20 гривен; от 18 до 23 лет (при условии обучения) – 4 390,60 гривен.

Как получить выплаты

Для получения выплат необходимо обратиться в ЦНАП или структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения местной власти.

Документы, что необходимо предоставить для получения услуги:

Заявление уполномоченного представителя семьи;

Декларация о доходах и имущественном состоянии;

Справка о доходах в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГНС, Пенсионном фонде Украины, фондах социального страхования и т.д. и согласно законодательству не может быть получена по соответствующему запросу органа социальной защиты населения;

Удостоверение участника боевых действий установленного образца (при наличии).

Важно! Заявление рассмотрят в течение 10 дней со дня обращения.