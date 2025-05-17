Сколько выплачивают за рождение третьего ребенка
Право на помощь при рождении ребенка имеет один из родителей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дію.
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Также деньги может получить опекун, который постоянно проживает вместе с новорожденным и будет находиться в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Размер выплаты составляет 41 280 гривен и не зависит от того, это первый, второй или третий ребенок у родителей. Деньги распределяют по следующей схеме:
- 10 320 гривен – выплачивают сразу;
- 860 гривен в месяц – в течение трех лет.
Как получить выплаты
Онлайн:
- комплексная услуга "еМалятко";
- кабинет электронных услуг Минсоцполитики.
Офлайн:
- Заполните заявку на получение комплексной услуги "еМалятко".
- Обратитесь в орган социальной защиты населения или ЦНАП по месту жительства.
Необходимые документы
- паспорт одного из родителей или документ, удостоверяющий личность;
- РНОКПП;
- справка о регистрации места жительства (если у вас ID-карта);
- свидетельство о рождении ребенка;
- номер банковского счета для социальных выплат;
- опекунам – решение суда об установлении опеки;
- документы, удостоверяющие рождение ребенка (в случае рождения ребенка за пределами Украины).
Важно! Для получения услуги "еМалятко" обращаться нужно в течение 30 дней со дня рождения ребенка.