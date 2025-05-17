Сколько выплачивают за рождение третьего ребенка

Право на помощь при рождении ребенка имеет один из родителей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дію.

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Также деньги может получить опекун, который постоянно проживает вместе с новорожденным и будет находиться в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Размер выплаты составляет 41 280 гривен и не зависит от того, это первый, второй или третий ребенок у родителей. Деньги распределяют по следующей схеме:

  • 10 320 гривен – выплачивают сразу;
  • 860 гривен в месяц – в течение трех лет.

Как получить выплаты

Онлайн:

  • комплексная услуга "еМалятко";
  • кабинет электронных услуг Минсоцполитики.

Офлайн:

  1. Заполните заявку на получение комплексной услуги "еМалятко".
  2. Обратитесь в орган социальной защиты населения или ЦНАП по месту жительства.

Необходимые документы

  • паспорт одного из родителей или документ, удостоверяющий личность;
  • РНОКПП;
  • справка о регистрации места жительства (если у вас ID-карта);
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • номер банковского счета для социальных выплат;
  • опекунам – решение суда об установлении опеки;
  • документы, удостоверяющие рождение ребенка (в случае рождения ребенка за пределами Украины).

Важно! Для получения услуги "еМалятко" обращаться нужно в течение 30 дней со дня рождения ребенка.