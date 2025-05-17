Сколько платят при рождении третьего ребенка в Украине

За первого, второго или третьего ребенка украинцы получают одинаковую сумму от государства. Часть средств выплачивают сразу.

Сколько выплачивают за рождение третьего ребенка

Право на помощь при рождении ребенка имеет один из родителей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дію.

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Также деньги может получить опекун, который постоянно проживает вместе с новорожденным и будет находиться в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Размер выплаты составляет 41 280 гривен и не зависит от того, это первый, второй или третий ребенок у родителей. Деньги распределяют по следующей схеме:

10 320 гривен – выплачивают сразу;

860 гривен в месяц – в течение трех лет.

Как получить выплаты

Онлайн:

комплексная услуга "еМалятко";

кабинет электронных услуг Минсоцполитики.

Офлайн:

Заполните заявку на получение комплексной услуги "еМалятко". Обратитесь в орган социальной защиты населения или ЦНАП по месту жительства.

Необходимые документы

паспорт одного из родителей или документ, удостоверяющий личность;

РНОКПП;

справка о регистрации места жительства (если у вас ID-карта);

свидетельство о рождении ребенка;

номер банковского счета для социальных выплат;

опекунам – решение суда об установлении опеки;

документы, удостоверяющие рождение ребенка (в случае рождения ребенка за пределами Украины).

Важно! Для получения услуги "еМалятко" обращаться нужно в течение 30 дней со дня рождения ребенка.