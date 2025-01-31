Несмотря на санкции, Россия значительно увеличила добычу важного экспортного сырья

Россия смогла увеличить добычу угля в 2024 году. В то же время экспорт этого сырья в прошлом году сократился.

Как санкции повлияли на добычу угля в России

Как сообщают российские СМИ, из-за санкций США Россия была вынуждена изменить рынок сбыта. В частности, сделать акцент именно на Азию.

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Оценки Международного энергетического агентства свидетельствуют о том, что в прошлом году половина российского экспорта подпала под санкции. Сейчас именно Китай является ключевым рынком сбыта угля из России.

Напомним! Американские санкции распространились на большинство крупных российских угольных компаний, импортировавших уголь в ЕС, Великобританию и США.

Какое количество угля закупает Китай у России

Сейчас Китай считается крупнейшим импортером угля в мире. В 2024 году Пекин начал закупать меньше российского сырья. При этом, Китай одновременно увеличил импорт угля из других стран, в частности, Австралии.

Обратите внимание! Импорт угля из России в Китай в 2024 году снизился на 7%, по сравнению с 2023 годом. Общий объем поставок сырья в прошлом году достиг – 93,86 миллиона тонн.