ЕС готовит план помощи Украине за счет 200 миллиардов евро российских активов

ЕС разрабатывает схему получения большей прибыли с замороженных российских активов. Это может помочь увеличить выплаты для Украины.

Какой план готовит ЕС

Европейский Союз стремится извлечь дополнительные миллиарды евро из замороженных российских активов, переведя их в более рискованные инвестиции, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Исполнительный орган ЕС рассматривает возможность перевода почти 200 миллиардов евро замороженных российских государственных активов, хранящихся в Бельгии, в новый, более рискованного инвестиционного фонда, который будет выплачивать высокие проценты. С помощью этого плана удастся увеличить помощь Украине, избегая при этом обвинений в краже денег Москвы.

Цель состоит в том, чтобы получить больше прибыли и сохранить пострадавшую от войны экономику Украины на плаву на фоне угроз президента США Дональда Трампа прекратить финансирование. Активы были заморожены в 2022 году в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.

Как потенциальный обходной путь рассматривают возможность передачи активов из Euroclear в Бельгии в "специальную целевую компанию" под эгидой ЕС. Этот шаг не приведет к полной конфискации российских активов, против чего выступают несколько государств ЕС, включая Германию и Италию, из-за финансовых и юридических проблем, – сообщают в издании.

Законен ли этот план

Расходуя только проценты и оставляя базовый капитал замороженных активов России нетронутым, ЕС надеется избежать обвинений в нарушении международного права. Члены группы промышленно развитых стран G7 в прошлом году согласились предоставить Украине 45 миллиардов евро, полученных от инвестирования иммобилизованных суверенных активов.

Однако доля ЕС в размере 18 миллиардов евро кредита G7 будет полностью выплачена до конца года, что вызывает вопрос о том, как финансовые потребности Украины будут продолжаться в 2026 году.

Министры финансов 27 стран ЕС начнут эти обсуждения на неформальном ужине в Люксембурге. Польша также предложила странам использовать новую схему оборонных займов ЕС, SAFE, для покупки оружия для Украины.