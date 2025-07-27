Сколько зарабатывают медики в Украине и где платят больше

С 2022 года зарплата медицинских работников в Украине остается без существенных изменений. Закон определяет минимальные выплаты, после чего каждое заведение определяет размер зарплаты для своих врачей.

Сколько минимально должны зарабатывать медики?

Правительство не повысило минимальный размер зарплат, но расширило категории работников, на которых распространяется гарантированный уровень, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Медицинское дело".

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Так, с 1 января 2023 года минимальный размер оплаты труда медицинских, фармацевтических работников и специалистов по реабилитации устанавливается на уровне, не менее чем:

20 000 гривен для лиц, занимающих врачебные должности, должности фармацевтов, должности профессионалов и должности профессионалов с высшим немедицинским образованием в сфере здравоохранения;

13 500 гривен для лиц, занимающих должности в учреждениях здравоохранения, отнесены едиными квалификационными требованиями к должностям специалистов.

Правительство гарантирует минимальные размеры зарплат и не регулирует, какие надбавки и доплаты в них входят. В целом в зарплату медиков входят:

Основная заработная плата

Это вознаграждение за выполненную работу в соответствии с установленными нормами труда. Ее устанавливают в виде тарифных ставок (окладов) и сдельных расценок.

Дополнительная заработная плата

Это вознаграждение за труд сверх установленных норм, за трудовые успехи и изобретательность и за особые условия труда. Она включает доплаты, надбавки, гарантийные и компенсационные выплаты.

Прочие поощрительные и компенсационные выплаты

К ним относятся выплаты в форме вознаграждений по итогам работы за год, премии и т.д.

Где в Украине высокие зарплаты у медиков?

Председатель НСЗУ Наталья Гусак рассказала, что в отдельных учреждениях здравоохранения выплачивают высокие зарплаты, однако средняя зарплата врача в Украине составляет 23 000 гривен.

Например Киевский онкоцентр – средняя зарплата врача 66 000 гривен. Это означает, что там есть врачи, которые получают зарплату около 100 000 гривен. Еще один пример – Косовский центр первичной медико-социальной помощи, где средняя зарплата врача "первички" составляет 44 000 гривен,

– говорит чиновница.

Зато, по словам Наталья Гусак, средняя зарплата медсестры в Украине составляет 15 300 гривен, однако есть успешные заведения, где медсестры получают более 30 000 гривен. Это крупные областные больницы, Львовское ТМО, больница имени Мечникова и другие

Какие зарплаты у интернов?

В 2025 году произошло повышение зарплаты врачам-интернам и фармацевтам-интернам государственных и коммунальных больниц до 15 000 гривен.

Гарантированный размер в 20 000 гривен для всех врачей государственных и коммунальных медицинских учреждений не касается врачей-интернов, поэтому размер их минимальной заработной платы часто составлял 8 000 гривен.