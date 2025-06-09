Що відомо про передачу частки

Російський виробник втратив частку у величезному родовищі, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське видання.

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Віднедавна частиною проєкту, який раніше належав російській стороні, володіє компанія Taadeen. А 59%, що залишилися, належать Endiama EP – національній алмазній компанії Анголи.

Формальне входження "дочки" оманського фонду в проект відбулося 26 травня, згідно з повідомлення ангольського міністерства мінеральних ресурсів, нафти та газу.

Компанія Taadeen також отримала 50% частку Catoca в алмазному родовищі Luele. Catoca розробляє четверту за величиною у світі відкриту копальню, видобуваючи понад 75% ангольських алмазів.

Чому "Алроса" втратила частку

Ангольська влада прагнула змінити партнера у проєкті після того, як "Алроса", найбільший у світі алмазодобувник у каратах, у 2022 році потрапила під західні санкції.

Міністр мінеральних ресурсів, нафти та газу Анголи Діамантіно Азеведу говорив, що після санкцій перебування "Алроси" серед акціонерів ангольської алмазовидобувної компанії вплинуло на "авторитет Анголи на міжнародному алмазному ринку".

Санкції також вдарили по постачанню російських алмазів на світовий ринок. За рік експорт алмазів скоротився в натуральному вираженні на 6,27% – до 30,37 мільйонів ​​карат.

Показник виявився нижчим навіть за рівень 2015 року, коли проти Росії ввели перші санкції – того року на експорт було відправлено 30,8 мільйонів карат. При цьому в 2021 році постачання на зовнішні ринки сягало 48,6 мільйонів карат.