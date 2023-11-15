Пентагон міг купувати російські нафтопродукти

Постачання нафтопродуктів для Пентагону відбувалося через грецький нафтопереробний завод Motor Oil Hellas, який знаходиться на узбережжі Егейського моря. Проте після запровадження санкцій проти Росії ситуація змінилася.

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Після санкцій на російську нафту її почали транспортувати не безпосередньо на завод, а через турецький нафтовий термінал у місті Дьортйол. Там вона змішувалася і переливалася через кілька танкерів, щоб замаскувати її походження.

За останні два роки термінал у Дьортйол отримав 5,4 мільйона барелів мазуту з яких лише 1,9 мільйона барелів немає російського походження. За 2023 рік обсяги поставок з Росії на цей термінал склали 2,7 мільйона барелів. Натомість за ці ж два роки із термінала до Motor Oil Hellas було відвантажено 4,2 мільйона барелів мазуту – це десь 56% від всієї продукції який грецький НПЗ отримав морським шляхом.

Попри це, визначити точну кількість нафтопродуктів, які імпортує Пентагон складно, адже вони переробляються з використанням багатьох інгредієнтів, які неможливо відстежити на всіх етапах виробництва.

Нагадаєте! З березня 2022 року, коли США наклав чергові санкції на Росію, Пентагон украв нові контракти на суму майже 1 мільярдів доларів з компанією Motor Oil Hellas.

Натомість у Пентагоні повідомили, що про російське походження нафтопродуктів їм не відомо, а відповідальність за дотримання санкцій лежить на Motor Oil Hellas. У відповідь на це компанія відповіла, що вона не купує, не переробляє і не торгує російською нафтою або нафтопродуктами.

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