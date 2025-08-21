Росія використовує фінансові мережі, зокрема киргизькі криптосистеми, для обходу західних санкцій. Тому, аби посилити тиск на Моску, Велика Британія наклала власні обмеження.

Що відомо про нові санкції проти криптомереж Росії?

Санкції запровадили проти восьми фізичних та юридичних осіб, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Їх спрямували на інфраструктуру A7A5 та стейблкойна, прив'язаного до рубля й запущеного в Киргизстані. З його допомогою Росія перемістила 9,3 мільярда доларів за кордон за чотири місяці.

Якщо Кремль думає, що може приховати свої відчайдушні спроби пом'якшити удар наших санкцій шляхом відмивання транзакцій через сумнівні криптомережі, вони дуже помиляються,

– сказав британський міністр Стівен Доуті.

Ці заходи відбулися після переговорів у Вашингтоні на початку цього тижня між Трампом, Зеленським та європейськими лідерами. Санкції Великої Британії були спрямовані проти люксембурзької фірми та чотирьох киргизьких організацій, включаючи Grinex LLC та Old Vector LLC, пов'язаних з інфраструктурою A7A5.

Також обмеження торкнулись трьох осіб, які, ймовірно, були причетні до підтримки фінансової інфраструктури Росії:

одна пов'язана з киргизьким банком, який використовувався для оплати військових товарів;

друга звинувачена у сприянні уникненню санкцій;

третій підозрюється у наданні послуг російському державному "Промсвязьбанку".

США також минулого тижня запровадили санкції проти Grinex та Old Vector, посилаючись на їхню роль у сприянні уникненню санкцій та підтримці незаконної криптоактивності.

Які санкції проти Росії раніше запровадила Велика Британія?