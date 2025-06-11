Як у ЄС розглядають нові санкції проти Росії

Європейська комісія офіційно презентувала проєкт 18-го пакета санкцій проти Росії 10 червня й одразу ж передала його на розгляд Ради ЄС, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

Дивіться також До 30 доларів за барель: Київ закликає G7 "вдарити по больовій точці" Росії

За словами європейських дипломатів, новий пакет санкцій спочатку обговорять члени Комітету постійних представників (Coreper ІІ).

Комісія вже передала в Раду ЄС свою пропозицію. Обговорення 18-го пакета санкцій розпочинається вже сьогодні (10 червня – 24 Канал) на засіданні Coreper,

– заявив дипломат.

Що відомо про Раду ЄС Рада ЄС представляє уряди країн Євросоюзу. У Раді збираються міністри всіх країн ЄС для обговорення й ухвалення рішень щодо політики та законів блоку. Рада є одним із двох законодавчих органів ЄС. Рішення в Раді ухвалюються голосуванням міністрів країн. Здебільшого рішення приймаються кваліфікованою більшістю, проте в деяких випадках необхідна одностайність, наприклад, з питань оподаткування чи безпеки.

Які санкції проти Росії пропонують у 18-му пакеті

У 18-му пакеті санкцій проти Росії Єврокомісія пропонує нові обмеження щодо енергетики та банківського сектору, а також посилення заборон на експорт, а саме:

повну заборону на транзакції щодо трубопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2";

зниження цінової стелі на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель;

запровадження санкцій ще проти 77 суден тіньового флоту Росії, на додачу до 342, що вже під забороною;

заборону на імпорт нафтопродуктів, які виробляються з російської сирої нафти;

повну заборону на використання системи SWIFT, поширення її ще 22 російські банки;

розширення заборони на транзакції на фінансових операторів у третіх країнах, які фінансують торгівлю з Росією в обхід санкцій;

подальші заборони на російський експорт на суму понад 2,5 мільярда євро.

Важливо! Представники дипломатичних кіл ЄС поки не беруться прогнозувати хід обговорення нових санкцій, як і реакцію Угорщини та Словаччини на план Єврокомісії. Лідери цих країн раніше виступали проти нових санкцій проти Росії.