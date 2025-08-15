Які санкції ввели США?

Також обмеження США торкнуться декількох керівників цієї біржі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Держдеп.

Щобільше, американський уряд готовий заплатити 6 мільйонів доларів за інформацію, яка дозволить знайти осіб, внесених до цього "чорного списку". Річ у тім, що, імовірно, через Garantex відмивалися гроші.

Санкції вирішили ввести не тільки проти цієї біржі. Обмеження також торкнуться:

фірми Grinex;

6 компаній у Росії та Киргизстані, які також були помічені за сприянням злочинній діяльності.

Цікаво! 5 з 6 мільйонів доларів вказаної винагороди, це кошти, які США готові заплатити за інформацію про місцеперебування Олександра Міра Серда. Станом на зараз, відомо, що він має подвійне громадянство: Росії та Гани.