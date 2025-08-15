14 серпня Держдеп та Мінфін США оголосили про введення нових санкцій. Обмеження стосуються російської криптовалютної біржі Garantex.

Які санкції ввели США?

Також обмеження США торкнуться декількох керівників цієї біржі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Держдеп.

Щобільше, американський уряд готовий заплатити 6 мільйонів доларів за інформацію, яка дозволить знайти осіб, внесених до цього "чорного списку". Річ у тім, що, імовірно, через Garantex відмивалися гроші.

Санкції вирішили ввести не тільки проти цієї біржі. Обмеження також торкнуться:

фірми Grinex;

6 компаній у Росії та Киргизстані, які також були помічені за сприянням злочинній діяльності.

Цікаво! 5 з 6 мільйонів доларів вказаної винагороди, це кошти, які США готові заплатити за інформацію про місцеперебування Олександра Міра Серда. Станом на зараз, відомо, що він має подвійне громадянство: Росії та Гани.