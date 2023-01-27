Через нестабільну ситуацію в країні, багатьом із нас прийдеться переглянути власний бюджет, а саме те, на що ми витрачаємо чималі суми. Це може бути як сезонне оновлення, так і нібито дешеві поїздки, які насправді забирають чималу частину заробітньої плати.

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Розпочніть із припинення поїздок "на вихідні"

Коли ми бачимо знижки на квитки на лоукост, ми не задумуємось, що закордонна подорож, особливо українцям, обійдеться досить дорого. Адже через воєнний стан прямих авіасполучень з України у нас немає. А тому додатково ми повинні витрачати ще на дорогу до країни з якої здійснюватимемо політ.

Поїздки та польоти "на вихідні";

Навіть маленька закордонна подорож — це, окрім польоту, ще плата за житло, їжу та покупки. Це було не страшно у спокійні часи, коли була стабільна робота. Зараз все може кардинально змінитися..

Сезонне оновлення гардероба;

Такі покупки одягу інколи навіть марні, адже у вашій шафі знайдеться купа речей, які ви ще навіть не встигли поносити. Тому намагайтеся мінімізувати щотижневі походи до торгових центрів. Це заощадить ваш бюджет. А виглядати красиво можна навіть у чистих джинсах та чорному гольфі. Крім того, люди часто переплачують за "фірмові речі" розкручених брендів.

Новий смартфон;

Не варто жити черговою ілюзією про те, що новий телефон зробить вас успішнішим. Тому поки ваш телефон не зламався, ходіть із ним. А якщо зламався – спробуйте полагодити. А людям, які намагаються продемонструвати свою "статусність" через гаджети, варто нагадати, що смартфон – це всього лише інструмент.

Дрібнички в оселю;

Аксесуари – це ніби й красиво, але надмірна їхня кількість просто безглузда. Треба припинити робити такі імпульсивні покупки. Краще менше речей вдома, але якісних та функціональних.

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Їжа "пожирає" наш бюджет

Так, вам не здалося. Те саме смачненьке "на вечір", або ж 4 кава на день, роблять наш гаманець пустішим.

От рахуймо: щодня обідати у кафе вже як ритуал, а кава в улюбленій кав'ярні додає настрою, крім того, щось добреньке до фільму увечері. Так за місяць і набігає чимала сума, яку можна було б зекономити.

Попкорн в кіно;

На жаль, у наших кінотеатрах велике відерце попкорну та кока-коли можуть коштувати більше, ніж квиток на фільм. Тому є кращий варіант: спробуйте поїсти перед фільмом.

Доставка;

Це звичайно зручно, але ви можете і самостійно витратити час на прогулянку до закладу, до прикладу, які зміцнюють ваше здоров'я. Плюс, це економить ваш бюджет.