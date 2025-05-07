У США вперше на рівні штату дозволили включати біткойн до валютних резервів

Штат Нью-Гемпшир став першим у США, який офіційно дозволив створення державного резерву в криптовалюті. Новий закон передбачає можливість інвестування державних коштів у біткойн та дорогоцінні метали.

Що передбачає новий закон

Закон був підтриманий обома палатами місцевого парламенту, де більшість представляють республіканці, передає 24 Канал з посиланням на губернаторку штату Келлі Ейотт.

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Відповідно до закону HB302, штат Нью-Гемпшир отримав право вкладати до 5% своїх державних фінансів у дорогоцінні метали та цифрові активи з ринковою капіталізацією понад 500 мільярдів доларів.

Зауважте! Серед криптовалют під ці критерії наразі підпадає лише біткойн, зазначає Business Insider. Закон набуде чинності через 60 днів після підписання.

Чи будуть такі ж ініціативи в інших штатах

Попри зацікавлення криптовалютними резервами в інших штатах – зокрема, в Монтані, Вайомінгу, Північній Дакоті та Пенсільванії – аналогічні ініціативи там були зупинені, а Флорида взагалі відкликала відповідні законопроєкти.

На національному рівні адміністрація Дональда Трампа також підтримала ідею створення резерву біткойнів, але лише з монет, які вже перебувають у власності уряду, без нових закупівель.

Зауважте! Прихильники біткойна вважають, що формування крипторезервів може стати ефективним інструментом захисту від інфляції та фінансових криз у традиційній економіці.