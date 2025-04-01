Сім'я Трампа займатиметься майнінгом біткойнів

Як йдеться в офіційному повідомленні від 31 березня, цей крок означає серйозний вихід сім’ї Трампа на ринок цифрових активів, передає 24 Канал з посиланням на Hut8.

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Новостворена компанія, у якій Hut 8 має контрольний пакет акцій, займатиметься видобутком біткойнів і формуванням резервів криптовалюти.

Проєкт виник після того, як Hut 8 придбала основну частину American Data Centers Inc., заснованої інвесторами, серед яких були сини Трампа.

Зауважте! Після реорганізації ця структура отримала назву American Bitcoin Corp. В рамках угоди Hut 8 передала новій компанії майже все своє обладнання для майнінгу, залишивши за собою 80% акцій.

Керівництво та реакція ринку

У новоствореній компанії Ерік Трамп відповідатиме за стратегію, тоді як операційне управління доручено Метту Прусаку. Після оголошення про запуск American Bitcoin Corp акції Hut 8 зросли на 5,8%, хоча загалом з початку року їхня вартість впала на 43%, що відображає загальну волатильність у криптоіндустрії.

Зауважте! Ця ініціатива не лише зміцнює позиції Hut 8 у майнінгу біткоїнів, а й підкреслює прагнення родини Трампа розширити свою присутність у криптовалютній сфері, співпрацюючи з досвідченими гравцями ринку.