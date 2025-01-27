Скільки Росія заробляє завдяки продажу СПГ

Проте там присутня складна структура щодо розрахункових платежів, про що розповів колишній очільник ТОВ "Оператор ГТС Україна" Сергій Макогон в інтерв'ю 24 каналу.

Читайте також "Ворог має у 30 разів більше": експерт розкрив деталі щодо транзиту нафти з Росії через Україну

Так значна частка СПГ йде з проєкту "Ямал". Крім того, система побудована так, що Європа фактично не купує цей газ у Росії, а газом забирає кошти, які вклали у проєкт раніше.

Не можна сказати, що там значні кошти надходять до російського бюджету, адже є великі податкові пільги. Утім, є російський акціонер "Новатек", який також отримує кошти з продажу СПГ. Водночас у цього виробника скрапленого газу є власна приватна військова компанія, яка зараз воює проти України,

– пояснив Сергій Макогон.

До того ж останній пакет санкцій передбачає не тільки санкції проти нафти, а ще й проти скрапленого газу. Зокрема під ці санкції потрапили два чинних російських СПГ-проєкти:

"СПГ Портовая";

"Кріогаз-Висоцьк".

Як зазначив Макогон, йдеться про невеликі проєкти, які розміщені в Балтиці. Вони здебільшого постачали газ до Європи.

Важливо! Через обмеження від США та Великобританії, їхній експорт буде заблокований. Крім того, додатково були введені санкції проти 4 СПГ-танкерів криголамного типу та декількох китайських компаній, які постачали обладнання на російські СПГ-проєкти.