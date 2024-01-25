Соцвиплати будуть вчасно: Жолнович пояснила завдяки чому

Україна має резерв коштів, який дозволяє вчасно забезпечувати соціальні виплати громадянам. А от фінансова допомога найбільш уразливим категоріям населення переважно залежать від траншів міжнародних партнерів.

Коштів державного резерву вистачить

Незалежно від того, чи буде прийняте рішення щодо отримання фінансової допомоги від Європейського союзу та інших міжнародних партнерів – грошей вистачить. Про це повідомила Міністр соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Міністр пояснила, що кошти державного резерву залежать тільки від громадян України та платників єдиного соціального внеску. І, зокрема, від військових, які із своїх зарплат перераховують внесок, і таким чином наповнюють Пенсійний фонд.

Оксана Жолнович Міністр соціальної політики України Коли ми говоримо про виплату пенсій, то орієнтуємося на наші внутрішні національні резерви і сплату єдиного соціального внеску, який зараз у принципі покриває видатки на пенсії за віком.

Водночас Жолнович зауважила, що інші соціальні видатки напряму залежать від міжнародної допомоги.

Які видатки залежать від міжнародної допомоги

Відтак, наприкінці листопада 2023 року було ухвалено угоду із Світовим банком за підтримки уряду Японії на 1,2 мільярда доларів. Саме ці кошти йдуть на допомогу найбільш уразливим категоріям населення.

Зокрема, Жолнович розповіла, що з них було виплачено допомогу громадянам в грудні та січні. Також передбачається, що з них покриють допомоги в лютому та березні.

IОксана Жолнович Міністр соціальної політики України Тому у нас є запас коштів, які дозволять вчасно виконувати всі свої зобов’язання незалежно від тих чи інших обставин і схвалення фінансової допомоги іншими країнами.

Також вона нагадала, що Велика Британія та низка інших європейських країн – готові надавати цільову підтримку, щоб Україна мала можливість покрити кризові видатки. Тому, якщо не буде досягнуто погодження на рівні всього ЄС про виділення траншу, то Україна точно має погодження ряду цих країн, запевнила Жолнович.