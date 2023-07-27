США дає відповідь на терор Росії

У своєму брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що дії Росії стосовно українського зерна є небезпечними для всього світу – повідомляє 24 Канал.

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Зважаючи на пошкодження багатьох портів та небезпеку терористичної атаки з боку країни-агресора, потрібно шукати нові можливості експорту українського зерна.

Джон Кірбі Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Ми працюємо з нашими партнерами по ЄС, ми працюємо з Україною та іншими європейськими партнерами, щоб зрозуміти, чи є інші способи доставки зерна на ринок суходолом. Але це не так ефективно

Кірбі зазначає, що оптимальним шляхом експорту є саме морський шлях транспортування.

Росія вийшла із зернової угоди

17 липня прессекретар президента Росії – Дмитро Пєсков заявив, що його країна більше не бере участь у "зерновій угоді". Таке рішення він пояснив відмовою Заходу послаблювати санкційний тиск на державу-агресора. Пункти угоди дозволяли Україні вільно транспортувати зерно по Чорному морю.

Зверніть увагу! Уряд Росії підкреслив, що відтепер усі кораблі у акваторії Чорного моря можуть бути сприйняті як судна військового призначення. Отже, подальший експорт зерна з України є небезпечним.

Володимир Зеленський одразу відповів на ці заяви та запропонував Туреччині та ООН здійснювати зернові перевезення Чорним морем без участі Росії – передає 24 Канал.

Володимир Зеленський Президент України Я надіслав офіційні листи президенту Туреччини та генсеку ООН з пропозицією продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи або її аналога у тристоронньому форматі - так, як це найнадійніше. Україна, ООН та Туреччина спільно можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден.

Після цієї заяви Росія миттєво почала погрожувати затопленням українських суден. Однак, світ розуміє, що українське зерно – важлива сировина. За відсутності експорту врожаю, в країнах Африки може настати голод. Рішучі дії Заходу зможуть зберегти українське зерно і не допустити посилення світової кризи.