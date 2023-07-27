Білий дім повідомляє: США готує нові шляхи експорту українського зерна

Терор РФ продовжується. Останні декілька тижнів Росія намагається активно перешкоджати вивозу українського зерна. Таким чином Кремль хоче змусити Захід полегшити санкційний тиск, світові лідери уже приготували потужну відповідь.

США дає відповідь на терор Росії

У своєму брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що дії Росії стосовно українського зерна є небезпечними для всього світу – повідомляє 24 Канал.

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Зважаючи на пошкодження багатьох портів та небезпеку терористичної атаки з боку країни-агресора, потрібно шукати нові можливості експорту українського зерна.

Джон Кірбі Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Ми працюємо з нашими партнерами по ЄС, ми працюємо з Україною та іншими європейськими партнерами, щоб зрозуміти, чи є інші способи доставки зерна на ринок суходолом. Але це не так ефективно

Кірбі зазначає, що оптимальним шляхом експорту є саме морський шлях транспортування.

Росія вийшла із зернової угоди

17 липня прессекретар президента Росії – Дмитро Пєсков заявив, що його країна більше не бере участь у "зерновій угоді". Таке рішення він пояснив відмовою Заходу послаблювати санкційний тиск на державу-агресора. Пункти угоди дозволяли Україні вільно транспортувати зерно по Чорному морю.

Уряд Росії підкреслив, що відтепер усі кораблі у акваторії Чорного моря можуть бути сприйняті як судна військового призначення. Отже, подальший експорт зерна з України є небезпечним.

Володимир Зеленський одразу відповів на ці заяви та запропонував Туреччині та ООН здійснювати зернові перевезення Чорним морем без участі Росії – передає 24 Канал.

Володимир Зеленський Президент України Я надіслав офіційні листи президенту Туреччини та генсеку ООН з пропозицією продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи або її аналога у тристоронньому форматі - так, як це найнадійніше. Україна, ООН та Туреччина спільно можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден.

Після цієї заяви Росія миттєво почала погрожувати затопленням українських суден. Однак, світ розуміє, що українське зерно – важлива сировина. За відсутності експорту врожаю, в країнах Африки може настати голод. Рішучі дії Заходу зможуть зберегти українське зерно і не допустити посилення світової кризи.