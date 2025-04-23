"Я хочу дитячий бум", – адміністрація Трампа розглядає способи переконати жінок народжувати

Білий дім останніми тижнями розглядає низку пропозицій, як переконати американців одружуватися та народжувати більше дітей. Це є першим сигналом того, що адміністрація Трампа готова підтримати нову культурну програму, спрямовану на підвищення народжуваності та просування консервативних сімейних цінностей.

Білий дім розглядає способи переконати жінок народжувати більше дітей

Одна з пропозицій передбачає резервування 30% стипендій престижної урядової міжнародної програми Фулбрайта для заявників, які перебувають у шлюбі або мають дітей, пише 24 Канал з посиланням на New York Times.

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Інша пропонує виплачувати 5 000 доларів готівкою як "бонус при народженні" кожній американській матері після пологів. А ще одна – фінансування програм, які навчають жінок розумінню менструального циклу – частково для того, щоб краще розуміти періоди овуляції та здатність до зачаття.

Офіційні особи не уточнюють, які з ідей можуть бути реалізовані. Однак активісти впевнені, що питання народжуваності стане важливою частиною порядку денного, вказуючи на заяву президента Трампа про необхідність "дитячого буму" та участь високопосадовців з дітьми у публічних заходах.

NYT зазначає, що всі ці внутрішні обговорення свідчать про те, що Трамп готує амбітний план. І навіть якщо його увага нині зосереджена на таких питаннях, як бюджетні скорочення, мита та депортації.

Зверніть увагу! Документ "Проєкт 2025", який окреслює багато елементів порядку денного Трампа, починається з обіцянки "відновити родину як центр американського життя".

Як можуть розвиватися плани адміністрації США

Наступним кроком стане доповідь Білого дому, яку обіцяють оприлюднити до середини травня, щодо доступності та вартості процедури екстракорпорального запліднення (ЕКЗ). Трамп раніше пообіцяв зробити ЕКЗ доступнішим, хоча ще не надав конкретних планів.

Найамбіційніші плани можуть реалізуватись не одразу, адже навіть у світі немає єдиного рецепту, як ефективно стимулювати народжуваність. Багато ідей, як розширений податковий кредит або "бонус при народженні", потребують схвалення Конгресу.

Фонд Heritage готує звіт, який буде оприлюднено найближчими тижнями, з рекомендаціями для адміністрації та Конгресу щодо підвищення народжуваності та шлюбності. Найсміливіша ідея – податковий кредит для подружніх пар з дітьми, який збільшується з кожною новою дитиною.

Цей підхід, відомий як відновлювальна репродуктивна медицина, зосереджується на лікуванні "кореневих причин" безпліддя, а не на безпосередньому застосуванні ЕКЗ як стандартного рішення,

– пояснює видання.

Однак прагнення допомогти матерям і дітям може вступити в конфлікт з іншими пріоритетами адміністрації. Наприклад, цього місяця Міністерство охорони здоров’я зробило значні скорочення в Департаменті репродуктивного здоров’я, який опікувався питаннями ЕКЗ і материнської смертності.

Також є пропозиція запровадити квоти для одружених заявників або заявників із дітьми в усіх урядових програмах стипендій, включаючи програму Фулбрайта. Її отримувачами здебільшого є випускники коледжів, багато з яких неодружені та подорожують самі.

Чи є масштабніші ініціативи? Дехто в адміністрації та на Капітолійському пагорбі зацікавлений у масштабніших законодавчих ініціативах для зростання народжуваності. Декілька законодавців розглядають можливість ухвалення закону про "бонус при народженні" – одноразову виплату в кілька тисяч доларів матері незабаром після пологів. Бонус також може бути реалізований як надбавка до чинного податкового кредиту на дитину.

Сам Трамп висловився з цього приводу на Конференції консервативних політичних дій (CPAC) у 2023 році. Він зробив заяву, яка стала гаслом для багатьох у русі.

Ми підтримаємо дитячий бум і дамо бонуси за новий бебі-бум. Я хочу дитячий бум,

– сказав Дональд Трамп.