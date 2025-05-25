Монетизували Білий дім: стали відомі рекордні статки сім'ї Трампа

Сім’я президента США Дональда Трампа за останній час накопичила статки. Журналісти NYT визначили, що Трампи зробили більше для монетизації президентства, ніж будь-хто, хто коли-небудь очолював Білий дім.

Скільки заробив Трамп за останні місяці

Сім’я Трампа та її ділові партнери зібрали 320 мільйонів доларів в якості винагороди за нову криптовалюту, повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Вони також були посередниками у продажі нерухомості за кордоном на мільярди доларів і відкривають у Вашингтоні ексклюзивний клуб під назвою Executive Branch. Елітний клуб стягує 500 000 доларів за членство, і все це лише за останні кілька місяців.

Тільки на операціях з криптовалютами та мемкоїнами Дональд і Меланія Трамп заробили 320 мільйонів доларів. Це окрема екосистема навколо бренду TRUMP, від запуску токена $TRUMP до гучної вечері в елітному клубі у Вірджинії, на яку було запрошено 220 інвесторів криптопроєкту.

Доступ на вечірку відкрито продавався залежно від того, скільки грошей вони вклали – не на рахунок передвиборчої кампанії, а в бізнес, який приносить користь Трампу особисто.

За звичайними вашингтонськими стандартами, ще молода адміністрація Трампа є кандидатом на найнахабніше використання урядової посади в історії Америки, можливо, затьмаривши навіть Teapot Dome, Watergate та інші відомі скандали,

– пишуть у виданні.

Загальні доходи Трампів

Сімейні статки Трампів у березні 2025 року становили 5,1 мільярдів доларів, що на 1,2 мільярда більше, ніж у 2024-му. Частина прибутків продовжує надходити від бізнесу синів Трампа, зокрема в сфері нерухомості, брендів, гольф-клубів і міжнародної франчайзингової діяльності.

У Білому домі захищають президента, підкреслюючи, що він був мільярдером ще до політики, і "не має потреби збагачуватись за рахунок посади". Але журналісти та експерти звертають увагу, що за попередніх президентів навіть натяки на конфлікт інтересів ставали причиною розслідувань. Натомість для Трампа така практика стала системною і публічною.