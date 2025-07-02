Значно заробляє на цифрових активах: як змінилися статки Трампа завдяки криптовалюті

На перший погляд, особистий статок Дональда Трампа не змінився з моменту його повернення до Білого дому: 6,5 мільярда доларів на день виборів, 6,4 мільярда доларів зараз. Однак глибший аналіз цифр демонструє зовсім іншу картину.

Завдяки чому збільшуються статки Трампа

Зокрема завдяки криптовалютам Трампи можуть пришвидшити монетизацію свого імені, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Криптовалютні проєкти додали щонайменше 620 мільйонів доларів до статків лідера США всього за кілька місяців. Зокрема дохід від переліку віртуальних токенів і маловідомих компаній, у багато разів перевищує понад 34 мільйони доларів, які Trump Organization отримала минулого року від ліцензійних угод у сфері нерухомості.

Я неймовірно пишаюся нашою чудовою компанією. Ми ніколи не були такими сильними,

– сказав Ерік Трамп, виконавчий віце-президент Trump Organization.

Попри активну участь Трампа та його дітей у сфері криптовалют, Ерік і Дональд Трамп-молодший виступали на заходах в Абу-Дабі, Вашингтоні, Дубаї та Лас-Вегасі лише з грудня. Одним із найбільших джерел зростання особистого статку став проєкт, над яким працювали роками.

Trump National Doral отримав у січні дозвіл на будівництво близько 1 500 розкішних квартир на своїй території. Це підвищило вартість понад 600 акрів землі на околиці Маямі, де розташовані чотири поля для гольфу та курорт на понад 600 номерів, із 350 мільйонів доларів до 1,5 мільярда доларів.

Водночас шалені коливання акцій Trump Media & Technology Group Corp. – публічної соціальної мережі президента – показали, наскільки швидко активи, відірвані від фундаментальних показників, можуть втрачати привабливість. Компанія-власник Truth Social, яка повідомила про чистий збиток у 401 мільйон доларів минулого року.

Зверніть увагу! Водночас вона додала понад 4 мільярди доларів до статків Трампа в жовтні.

Які проєкти, пов'язані з Трампом, найбільш відомі

Серед найбільш помітних проєктів, пов'язаних з Трампами, слід відзначити World Liberty Financial. Це платформа, що продає власний токен і випускає стейблкоїн під назвою USD1 – віртуальну валюту, яка повинна відображати вартість долара США.

Родина Трампа заробляє на цьому проєкті за рахунок:

продажу токенів;

володіння часткою материнської компанії проєкту;

утримання власних токенів під брендом World Liberty.

До березня World Liberty продала токенів на 550 мільйонів доларів, і приблизно 390 мільйонів доларів із цієї суми припадає на родину Трампа.

Родина також володіє 22,5 мільярдами токенів, які коштували б понад 2 мільярди доларів за ціною, за якою токени продавалися в червні.

Однак минулого місяця родина Трампа скоротила свою частку у World Liberty з 60% до 40%. Проте невідомо, хто саме був покупцем.

Цікаво! World Liberty також запустила стейблкоїн USD1, який отримав значний поштовх до обігу, коли MGX, інвестиційна компанія з Абу-Дабі у сфері технологій, заявила, що використовує цей токен для інвестування 2 мільярдів доларів у криптобіржу Binance.

Як на статки вплинула криптовалюта Дональда Трампа

Окремий токен із ім’ям президента був запущений близько до його інавгурації. Трампи отримують вигоду, коли ціна мемкоїна зростає: Fight Fight Fight і афілійована з Trump Organization компанія CIC Digital володіють 80% від загальної кількості мемкоїна, і частини цієї частки стають доступними для продажу протягом трьох років.

Мемкоїни відомі тим, що їх дуже важко оцінити, зазвичай тому, що творці володіють більшістю випущених токенів і не можуть їх продати, не обваливши ринок,

– пояснили у Bloomberg.

Компанія Gauntlet, яка моделює ризики у сфері криптоактивів, з’ясувала, що цифрові гаманці, пов’язані зі створенням мемкоїна, володіють майже 17 мільйонами токенів. Ще близько 17 мільйонів токенів Трампа ці гаманці перевели на криптобіржі.

Trump Organization приписують 40% від загального обсягу, так само як і їхню частку у World Liberty Financial, – додали у матеріалі.

Застосувавши значну знижку на ліквідність і додавши майже 300 мільйонів доларів від торгівлі й продажу, інвестиція Трампа у мемкоїн оцінюється приблизно в 150 мільйонів доларів.

Зауважте! Це не враховує 800 мільйонів токенів вартістю понад 7 мільярдів доларів, які будуть доступні протягом наступних трьох років, починаючи з кінця цього місяця.

Родина Трампа має не тільки "Трампкоїн"

Крім того, у родини Трампів є ще одна криптокарта у рукаві. American Bitcoin – це структура, створена невеликим інвестиційним банком, пов’язаним із Трампами, планує стати публічною компанією, що додасть родині ще одне джерело криптовалютного багатства.

Hut 8 Corp., – компанія з майнінгу біткоїнів – погодилася отримати контрольний пакет акцій American Bitcoin, передавши майже всі свої майнінгові пристрої. Весь бізнес планує вийти на публічний ринок шляхом злиття з Gryphon Digital Mining Inc. Родина Трампа та її партнери володіють 20% American Bitcoin.

Важливо! Акції Gryphon торгуються на рівні, який оцінює новий проєкт у понад 3 мільярди доларів.