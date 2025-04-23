Як отримати статус "дитина війни"

Подавати документи може законний представник дитини, представник опіку піклування або родичі, повідомляє 24 Канал.

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Також це може зробити й сама особа. Однак лише, якщо досягла 14-річчя.

Зокрема потрібні такі документи:

свідоцтво про народження дитини;

паспорт заявника (якщо її подає родич дитини);

документ, що підтверджує спорідненість з дитиною;

довідка про взяття дитини на облік як ВПО (за наявності);

паспорт чи ID-карта (також за наявності);

закордонний паспорт (якщо він є у наявності);

витяг з реєстру територіальної громади (за наявності);

виписки з медичних документів, які підтверджують поранення тощо:

копії заяв про вчинення кримінальних правопорушень щодо дитини та витяги з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань.

Які пільги передбачені для "дітей війни"

Статус "дитина війни" не передбачає пільг чи виплат на загальнодержавному рівні. Але у майбутньому українці з цим статусом можуть отримувати деякі пільги та соцдопомогу:

безплатне харчування в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних закладах освіти;

щорічна грошова допомога на оздоровлення;

підтримка для навчання та щомісячні виплати на проживання;

допомога у здобутті освіти та компенсація витрат на психологічну допомогу​.

Зверніть увагу! Органи місцевої влади можуть надавати додаткові пільги залежно від рішень конкретних територіальних громад.