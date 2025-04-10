Ставки на максимум: як рішення НБУ може змінити дохідність вкладів

Правила гри на депозитному ринку можуть змінитися відповідно до рішення НБУ щодо рівня облікової ставки. Попередньо є прогнози, що 17 квітня облікова ставка може збільшитися. Це потягне за собою зміни й щодо ставок за гривневими вкладами.

Яких змін щодо ставок очікувати з нового тижня

Банкір Дмитро Замотаєв розповів 24 Каналу, що 17 квітня відбудеться засідання монетарного комітету НБУ, на якому потенційно регулятор може вкотре збільшити облікову ставку. Утім, це залежатиме від того, на скільки вдалося приборкати інфляцію та зміцнити гривню.

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Також Замотаєв додає, що на початку квітня відбулася зміна "архітектури" монетарної політики.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Різниця між обліковою ставкою та ставкою за 3-місячними депозитними сертифікатами збільшилася на 1 відсотковий пункт і складає 3,5 відсоткових пункту.

За словами Замотаєва, у випадку корекції облікової ставки, яка може потенційно збільшитися до 16 – 16,5%, дзеркальні зміни очікують і ставку за депсертифікатами – вона може скласти 19,5 – 20%.

Такі можливі зміни продовжать тренд на підвищення розміру ставок за гривневими вкладами для громадян,

– зауважує банкір.

Що відбуватиметься з дохідністю депозитів

Як пояснив Дмитро Замотаєв, минулого тижня відбулося досить синхронне підвищення ставок державними банками, які мають суттєвий вплив на ринок залучення ресурсів.

Таким чином, варто очікувати реакцію інших гравців, а особливо тих, які ще не переглядали ставки за власними депозитними програмами,

– додає він.

Станом на середину квітня середня дохідність депозитів матиме такий вигляд:

Ультракороткі вклади терміном 3 – 6 місяців: 13 – 13,5% річних.

13 – 13,5% річних. Вклади терміном на 6 – 9 місяців: 13,5 – 14,5% річних.

13,5 – 14,5% річних. Вклади терміном 9 – 12 місяців: 13 – 13,5% річних.

13 – 13,5% річних. Вклади на термін від 1 року: 13 – 13,5% річних.

Цікаво, що наразі це найвищі ставки дохідності з 2023 року. Як пояснює експерт, вони є найбільш сприятливими для громадян, які щонайменше планують проіндексувати власні статки від інфляції.

Водночас між банками зараз значно посилилась конкуренція. Це відбулося внаслідок монетарних змін, які тепер заохочують комбанки розвивати насамперед ультракороткі та довготривалі вклади.

Зверніть увагу! Є припущення, що реальні ставки з урахуванням всіляких бонусів "на старті" вкладу можуть сягнути від 14% на термін 3 – 6 місяців до 16 – 17% на вклади до 1 року.