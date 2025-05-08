В які депозити вкладати гроші

Для 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв розповів, що наступного тижня, з 12 по 18 травня, ситуація в сегменті депозитів розгортатиметься за звичним для останніх тижнів сценарієм.

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Відтак, банки продовжуватимуть корекцію ставок за вкладами, щоправда, це відбуватиметься більше точково, адже більшість банків, що роблять ставку на розвиток депозитів, ще у квітні вже підвищили дохідність.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Крім того, потроху зростатиме кількість вкладників – за попередніми прогнозами у травні приріст нових клієнтів складе в середньому 2 – 2,5%. А найбільша популярність спостерігатиметься на вклади з терміном розміщення від 6 до 9 місяців: саме на ці вклади фіксуються найбільші ставки (в середньому до 14,5% річних).

Наразі можна констатувати, що після підвищення ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами до 19%, середні ставки на гривневі депозити залежно від їх тривалості коливаються від 13% до 14,5%.

Зверніть увагу! Найбільші ставки, що враховують запропоновані клієнтам бонусні відсотки за відкриття вкладу, сягають 16 – 17% річних, що фактично гарантує вкладникам незалежність від інфляційних ризиків.

Які фактори вплинуть на настрої клієнтів

За словами Замотаєва, головними факторами залишаються рівень споживчих цін (очікується, що у травні інфляція може скласти до 1 – 1,5% за місяць), а також ситуація на валютному ринку.

Розуміємо, що стабільність курсу долара США, як головної іноземної валюти в країні, підвищуватиме довіру громадян до гривневих вкладів, передусім як механізму збереження коштів,

– додає банкір.

Разом з тим не можна оминути суто воєнні чинники, які перш за все впливатимуть на суспільні настрої. Це і перебіг бойових дій, наслідки ворожих обстрілів, а також гіпотетичне питання завершення війни чи принаймні напрацювання реальних для цього механізмів.

Важливо! Якщо зважати лише на економічні очікування, то травень може стати одним із найактивніших місяців, коли громадяни більш активно розміщуватимуть кошти на гривневих вкладах.