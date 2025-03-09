Як зростуть ставки за гривневими депозитами

У Глобус Банку, передає 24 Канал, зазначають, що крім підвищення ставки до 15,5% було ухвалене рішення щодо зміни операційного дизайну процентної політики НБУ.

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Відтак з 4 квітня ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами складе 19%, а ставки за гривневими депозитами фізичних осіб можуть зрости до 16 – 17% річних, каже банкір Дмитро Замотаєв.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку До початку квітня ситуація в сегменті гривневих депозитів буде максимально сприятливою для вкладників, адже ставки за вкладами можуть зрости в середньому на 0,5 – 1 відсоткового пункта.

Таким чином, середня дохідність вкладів терміном від 3 місяців до 6 місяців може збільшитися до 11,5 – 12% річних, а вклади на термін від 9 місяців до 1 року дадуть середній дохід в розмірі 12,5 – 13% річних.

Водночас середня дохідність вкладів терміном 6 – 9 місяців та від 1 року і вище може скласти 15 – 16% (в окремих випадках з урахуванням бонусних відсотків до базових ставок максимальна дохідність потенційно може сягнути 17% річних).

Які вклади можуть стати найцікавішими для українців

На думку Замотаєва, зростання дохідності ультракоротких вкладів (3 – 6 місяців) навряд чи наздожене інфляцію, яка до червня – липня складе 13 – 15% у річному вимірі.

Однак для потенційних вкладників у такому випадку можуть бути цікавими вклади на термін 6 – 9 місяців, а також від 1 року.

Ставки за вкладами від 6 місяців до 9 місяців та від 1 року і довше майже вирівнялись, що дає змогу громадянам, які зважаться на розміщення коштів, обирати між цими депозитними програмами. Але у стратегічному плані цікавішими є саме довготривалі вклади,

– зауважив банкір.

Річ у тім, що з урахуванням податкових стягнень та прогнозованого зниження інфляції до 8 – 9% у другому півріччі, клієнти матимуть змогу отримати пасивний прибуток в розмірі до 4%, а подекуди до 5%.

Водночас у другій половині року Нацбанк може поступово знижувати облікову ставку до 14 – 14,5%. Це віддзеркалиться на дохідності гривневих вкладів. Тому у найближчі місяці ставки дохідності за гривневими вкладами будуть найвищими.

Нагадуємо! З початку повномасштабної війни у 2022 році до 6 червня 2025 року НБУ змінював облікову ставку 11 разів. Рекордне значення облікової ставки 25% діяло з 3 червня 2022 року по 28 липня 2023 року. У цей період спостерігались найвищі ставки за гривневими депозитами фізичних осіб.