Торгівельний дефіцит США зріс до рекордного рівня
Причиною є те, що компанії та споживачі поспішали імпортувати товари ще до того, як 6 липня набудуть чинності масштабні глобальні мита, запроваджені Трампом, пише 24 Канал з посиланням на CNBC.
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Лише імпорт зріс на 23,3% з початку року й був на 17,8 мільярда доларів вищим лише за минулий місяць. Експорт США до інших країн зріс значно менше – лише на 500 мільйонів доларів.
Мита Трампа, які вже досягають понад 145% щодо Китаю, мають зрости менш ніж за 65 днів після попередньої паузи в їх впровадженні,
– йдеться у матеріалі.
Імпорт споживчих товарів у березні зріс до історичного максимуму, головним чином через значне збільшення імпорту фармацевтичної продукції. Також спостерігалося зростання в таких категоріях у порівнянні з лютим:
- одяг;
- меблі;
- ювелірні вироби;
- побутова техніка;
- текстиль.
Що відбувається з ВВП країни?
Споживчі витрати зросли на 1,8% у першому кварталі. І це є найслабшим темпом з середини 2023 року.
Зверніть увагу! Економісти очікують, що імпорт почне сповільнюватися в другому кварталі, що має дозволити ВВП повернутися до позитивної динаміки. Але деякі аналітики, зокрема з Goldman Sachs, оцінюють ймовірність рецесії протягом наступних 12 місяців у 45%.