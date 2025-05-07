Торгівельний дефіцит США зріс до рекордного рівня

Причиною є те, що компанії та споживачі поспішали імпортувати товари ще до того, як 6 липня набудуть чинності масштабні глобальні мита, запроваджені Трампом, пише 24 Канал з посиланням на CNBC.

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Лише імпорт зріс на 23,3% з початку року й був на 17,8 мільярда доларів вищим лише за минулий місяць. Експорт США до інших країн зріс значно менше – лише на 500 мільйонів доларів.

Мита Трампа, які вже досягають понад 145% щодо Китаю, мають зрости менш ніж за 65 днів після попередньої паузи в їх впровадженні,

– йдеться у матеріалі.

Імпорт споживчих товарів у березні зріс до історичного максимуму, головним чином через значне збільшення імпорту фармацевтичної продукції. Також спостерігалося зростання в таких категоріях у порівнянні з лютим:

одяг;

меблі;

ювелірні вироби;

побутова техніка;

текстиль.

Що відбувається з ВВП країни?

ВВП США скоротився на 0,3% у першому кварталі через найбільший вплив чистого експорту – різниці між загальним експортом і загальним імпортом – за більш ніж півстоліття, за оцінками економістів Wells Fargo. Інші частини економіки також демонстрували ознаки уповільнення.

Споживчі витрати зросли на 1,8% у першому кварталі. І це є найслабшим темпом з середини 2023 року.

Зверніть увагу! Економісти очікують, що імпорт почне сповільнюватися в другому кварталі, що має дозволити ВВП повернутися до позитивної динаміки. Але деякі аналітики, зокрема з Goldman Sachs, оцінюють ймовірність рецесії протягом наступних 12 місяців у 45%.