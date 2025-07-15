Хто виступив проти торгової угоди?

Нова угода між ЄС та Україною готується на базі поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, повідомляє 24 Канал з посиланям на "Європейську правду".

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П’ять держав Європейського Союзу незадоволені новими умовами – Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія.

Представники країн вважають, нова торговельна угода замість "торговельного безвізу", що завершився, може дестабілізувати агроринки Євросоюзу. Тому на засіданні Ради ЄС з сільського господарства вони підняли питання нових умов торгівлі з Україною.

Єврокомісар з питань сільського господарства Крістоф Гансен нагадав, що "ПВЗВТ 2016 року мала бути переглянута вже у 2021 році, проте через війну Росії проти України це стало неможливим".

Натомість вказані п’ять держав продовжують наполягати на зміні вже узгодженого з Україною проєкту внесення змін до угоди про ПВЗВТ.

Що відомо про торговельну угоду ЄС з Україною?

Україна та ЄС досягли попередньої угоди щодо експорту української сільськогосподарської продукції. Торгова угода також повністю враховує чутливість певних сільськогосподарських секторів, на яку звертали увагу держави-члени ЄС та фермери.

Україна за новими правилами матиме змогу завозити до ЄС більше продукції, ніж до повномасштабного вторгнення, проте менше, ніж у пікові моменти під час дії "торговельного безвізу".

Для чутливих товарів, таких як яйця, цукор і пшениця, квоти збільшуються, але залишаються нижчими за історичні обсяги торгівлі для забезпечення стабільності ринку ЄС. Для менш чутливих продуктів квоти зростають помірно, а деякі товари будуть повністю лібералізовані,

– пояснює суть домовленостей єврокомісар з питань торгівлі та економічної безпеки Марош Шефчович.

Він висловив сподівання, що сусідні з Україною держави – Польща, Угорщина, Словаччина – знімуть односторонні ембарго, які вони накладали на певні категорії української продукції.